22 очка Макколлума не спасли УНИКС от поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС. Хозяева неплохо провели первую четверть, выиграв её с разницей в четыре очка — 18:14. К большому перерыву преимущество «железнодорожников» выросло до одиннадцати очков — 42:31.

В третьей десятиминутке казанцы здорово прибавили в атаке и, набрав 31 балл за этот отрезок, сократили отставание до двух очков — 62:64. Но в заключительные десять минут матча «Локомотив-Кубань» вернул себе инициативу и одержал победу — 86:77.

Самым результативным в составе победителей стал Сэм Деккер, набравший 18 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов на счету Алана Уильямса. У УНИКСа 22 балла в активе Эрика Макколлума.