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22 очка Макколлума не спасли УНИКС от поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»

22 очка Макколлума не спасли УНИКС от поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал УНИКС. Хозяева неплохо провели первую четверть, выиграв её с разницей в четыре очка — 18:14. К большому перерыву преимущество «железнодорожников» выросло до одиннадцати очков — 42:31.

В третьей десятиминутке казанцы здорово прибавили в атаке и, набрав 31 балл за этот отрезок, сократили отставание до двух очков — 62:64. Но в заключительные десять минут матча «Локомотив-Кубань» вернул себе инициативу и одержал победу — 86:77.

Самым результативным в составе победителей стал Сэм Деккер, набравший 18 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов на счету Алана Уильямса. У УНИКСа 22 балла в активе Эрика Макколлума.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
19 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
86 : 77
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Деккер - 18, О'Брайант - 16, Д. Кулагин - 14, Каммингс - 12, Уильямс - 12, Фридзон - 5, Апич - 5, Мотовилов - 2, Ильницкий - 2, Калниетис, Ивлев, Герасимов
УНИКС: Макколум - 22, Смит - 18, Тайус - 13, Клименко - 6, Манцарис - 6, Кощеев - 4, Колесников - 4, Узинский - 2, Каймакоглу - 2, Сергеев, Лиходей
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