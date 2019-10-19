Прифтис объяснил поражение от «Локомотива-Кубань» усталостью и травмами

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился впечатлениями от поражения своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». По словам специалиста, неудача объясняется тем, что ряд игроков вышли на паркет с травмами.

«Это была тяжёлая неделя для нас, два сложных выездных матча. Не помню уже, сколько часов провели в самолёте. Что касается игры, то мы здорово смотрелись в начале третьей четверти, сделали хороший рывок, получили преимущество, но не смогли довести дело до победы. Некоторые наши игроки вышли на сегодняшний матч с травмами, что не могло не сказаться на игре против такой сильной команды, как «Локомотив-Кубань». Идём дальше, впереди у нас важная игра против «Ховентуда», и сейчас все мысли уже только о ней», — цитирует специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.