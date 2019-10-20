Плаза опасается «Калев» из-за недавней победы эстонцев в матче с УНИКСом

Завтра, 21 октября, «Зенит» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретится с эстонским «Калевом». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник петербуржцев Жоан Плаза, отметив сильные стороны коллектива из Таллина.

«Команду, которая так уверенно обыгрывает казанский УНИКС, просто нельзя недооценивать. Они хорошо играют в защите, а в нападении имеют широкий спектр действий, которые помогают им быть невероятно опасными. Каждый в составе «Калева» может бросить издали, они играют быстро. Попросил своих игроков быть сфокусированными на 100%. Возможно, «Калев» куда опаснее, чем это может показаться», — цитирует испанского специалиста официальный сайт «Зенита».