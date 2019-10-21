Астахов: Йович может вернуться на паркет в матче с «Панатинаикосом»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал, как продвигается восстановление травмированных Криса Крамера и Стефана Йовича.
«Подозрение на перелом ребра — это всегда минимум три недели восстановления. Стефан не играет уже две недели и, надеюсь, что в конце октября должен вернуться в строй. Если всё будет хорошо, он выйдет в домашнем матче с «Панатинаикосом».
Крамер? Крис практически восстановился после травмы, начал тренироваться с командой и теперь всё зависит от тренера. Когда он полностью будет готов, то Римас Куртинайтис подпустит его к составу.
У нас сложный график. Через два дня после тяжелой игры с ЦСКА надо было выходить на матч с «Астаной». Из-за микротравмы не мог сыграть Алексей Швед. Это последствия высокой нагрузки и большого количества проведенного на площадке времени. Тем не менее команда вышла заряженная, все понимали, что игра очень важна. Не всё получалось, но в итоге сумели подтвердить свой уровень и взяли домашнюю победу. Теперь начнем готовиться к игре с «Баварией», — приводят слова Павла Астахова «Известия».
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