Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Зенит» потерпел второе поражение в Единой лиге ВТБ подряд, уступив «Калеву»

«Зенит» потерпел второе поражение в Единой лиге ВТБ подряд, уступив «Калеву»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде уступил таллинскому «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева с первой четверти почувствовали энергию домашней площадки, выиграв игровой отрезок с разницей в четыре очка, однако уже после перерыва гостям удалось отквитать отставание. На большой перерыв команды ушли при равном счёте — 41:41.

В третьей четверти команды продолжили равную игру, в которой с минимальным перевесом сильнее оказались баскетболисты «Калева». Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой сильнее оказался «Калев». Итоговый счёт встречи — 84:80 (19:15, 22:26, 22:21, 21:18). Это поражение стало вторым подряд в Единой лиге ВТБ для санкт-петербургского клуба.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кристиан Китсинг, записавший на свой счёт 17 очков. В составе «Зенита» дабл-дабл оформил Густаво Айон, на счету которого 16 очков и 11 подборов.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
21 октября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
84 : 80
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Калев: Виналес, Ротен, Райэсте, Сокк, Курбас, Кангур, Йыэсаар, Дорбек, Шкеле, Китсинг, Паасоя
Зенит: Понкрашов, Холлинс, Томас, Балашов, Ренфро, Хвостов, Шевчук, Трушкин, Воронов, Абромайтис, Понитка, Айон Агирре
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019