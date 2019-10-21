«Зенит» потерпел второе поражение в Единой лиге ВТБ подряд, уступив «Калеву»

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде уступил таллинскому «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева с первой четверти почувствовали энергию домашней площадки, выиграв игровой отрезок с разницей в четыре очка, однако уже после перерыва гостям удалось отквитать отставание. На большой перерыв команды ушли при равном счёте — 41:41.



В третьей четверти команды продолжили равную игру, в которой с минимальным перевесом сильнее оказались баскетболисты «Калева». Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой сильнее оказался «Калев». Итоговый счёт встречи — 84:80 (19:15, 22:26, 22:21, 21:18). Это поражение стало вторым подряд в Единой лиге ВТБ для санкт-петербургского клуба.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кристиан Китсинг, записавший на свой счёт 17 очков. В составе «Зенита» дабл-дабл оформил Густаво Айон, на счету которого 16 очков и 11 подборов.