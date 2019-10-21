Плаза — о поражении от «Калева»: нас убил процент попаданий издали
Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».
«Мы неплохо сражались, но особенно нас убил процент попаданий издали. У нас практически равные цифры по всем остальным статистическим показателям, но это нас просто убило. Я не ожидал, что мы будем бросать со стопроцентной точностью, но 6/28 — это слишком. Команды вроде «Калева» за это наказывают. «Калев» показал отличную ротацию, это было заметно даже в предыдущих матчах с «Химками» или УНИКСом. Сегодня это тоже было видно», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.
Это поражение стало для питерцев вторым подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
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