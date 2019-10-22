Первый номер драфта НБА-2019 перенёс операцию и пропустит до восьми недель

Первый номер драфта-2019, форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон перенес артроскопическую операцию в связи с разрывом мениска правого колена, сообщает пресс-служба команды. В связи с этим первый номер драфта Национальной баскентбольной ассоциации пропустит от шести до восьми недель.



Напомним, ранее стало известно, что Уильямсон получил травму колена, из-за чего пропустил последний матч предсезонной подготовки с «Нью-Йорк Никс».



Минувший сезон стал для Уильямсона первым в NCAA, форвард защищал цвета команды университета Дьюк. Всего в чемпионате студенческой лиги он провёл 33 матча, набирая в них 22,6 очка, собирая 8,9 подбора, совершая 2,1 передачи, 2,1 перехвата и 1,8 блок-шота в среднем.



