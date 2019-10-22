В женскую сборную Литвы вызвали 13-летнюю баскетболистку

Главный тренер женской сборной Литвы по баскетболу Мантас Шернюс назвал список кандидаток в национальную команду. В число кандидатов в главную команду страны Шернюс включил 13 игроков, в том числе юную Юсте Йоците, которой всего 13 лет.

На недавнем чемпионате Европы (U16) Йоците стала одним из лидеров литовской команды, которая завоевала серебро, а сама баскетболистка вошла в символическую сборную турнира.

«У нас в баскетболе появилась настоящая жемчужина. Думаю, она должна познакомиться с игроками сборной, понять свою роль и узнать, что её ожидает в дальнейшем», — цитирует Шернюса «Спутник-Литва».

Рост Йоците – 184 см. 19 ноября ей исполнится 14 лет.

Интерес к Юсте проявляет «Виллербан». В начале октября девушка по приглашению команды посетила Францию и встретилась с президентом клуба Тони Паркером, четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».

Посмотреть фото Йоците и Паркера можно в «инстаграме» журналиста Луиса Вальехо.

Женской сборной Литвы предстоит начать отбор к ЧЕ-2021 через месяц. Её соперницами в группе станут команды Албании, Турции и Сербии. Цель – занять первое место, потому как только пять обладателей вторых мест из девяти групп смогут также получить путёвки в финальный турнир Евробаскета-2021.