В женскую сборную Литвы вызвали 13-летнюю баскетболистку

Главный тренер женской сборной Литвы по баскетболу Мантас Шернюс назвал список кандидаток в национальную команду. В число кандидатов в главную команду страны Шернюс включил 13 игроков, в том числе юную Юсте Йоците, которой всего 13 лет.
На недавнем чемпионате Европы (U16) Йоците стала одним из лидеров литовской команды, которая завоевала серебро, а сама баскетболистка вошла в символическую сборную турнира.
«У нас в баскетболе появилась настоящая жемчужина. Думаю, она должна познакомиться с игроками сборной, понять свою роль и узнать, что её ожидает в дальнейшем», — цитирует Шернюса «Спутник-Литва».
Рост Йоците – 184 см. 19 ноября ей исполнится 14 лет.
Интерес к Юсте проявляет «Виллербан». В начале октября девушка по приглашению команды посетила Францию и встретилась с президентом клуба Тони Паркером, четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».
Посмотреть фото Йоците и Паркера можно в «инстаграме» журналиста Луиса Вальехо.
Женской сборной Литвы предстоит начать отбор к ЧЕ-2021 через месяц. Её соперницами в группе станут команды Албании, Турции и Сербии. Цель – занять первое место, потому как только пять обладателей вторых мест из девяти групп смогут также получить путёвки в финальный турнир Евробаскета-2021.
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