Керр ожидает, что Клэй Томпсон пропустит весь сезон

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что не ожидает увидеть на паркете в предстоящем сезоне НБА атакующего защитника, одного из лидеров коллектива Клэя Томпсона.

«Мы должны смотреть на вещи реально. В годы обучения в колледже у меня был разрыв крестообразных связок, после чего я пропустил весь сезон. В целом для баскетболиста такая травма означает год полноценного восстановления. Если это коснётся и Клэя, значит он не сыграет в новом сезоне.

Мы не закрываем дверей для его участия в чемпионате на тот случай, если процесс выздоровления будет идти идеально и врачи дадут ему добро. Но реальное положение вещей таково, что в уже в апреле с момента его травмы пройдёт только девять месяцев», — приводит слова специалиста NBC Sports.

Напомним, что в финальной серии плей-офф с «Торонто Рэпторс» Томпсон перенёс разрыв крестообразных связок колена.