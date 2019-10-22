Полиция арестовала подозреваемых в убийстве экс-игрока НБА

23 сентября 2019 года в Далласе (штат Техас, США) было обнаружено тело экс-игрока НБА Андре Эмметта. Бывший баскетболист «Мемфис Гриззлиз» и «Нью-Джерси Нетс» был застрелен. Сегодня же стало известно, что лица, подозреваемые в преступлении, задержаны. Ими являются 29-летний Майкл Лаки и 32-летний Кит Джонсон, сообщает CBS Local.

37-летний Эмметт был выбран на драфте-2004 под 35-м номером. Но построить успешную карьеру в НБА ему не удалось. Впервые он пытался закрепиться в лиге в сезоне-2004/05, но тогда он провёл в составе «Мемфиса» восемь матчей. В сезоне-2011/12 он получил ещё один шанс в НБА, но в составе «Нью-Джерси» провёл лишь шесть встреч.

Подавляющую часть карьеры он провёл в клубах Дальнего и Ближнего Востока, а также в Центральной Америке.