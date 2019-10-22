Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА, 36-летний тяжёлый форвард Амаре Стадемайр продолжит карьеру в Китае. Баскетболист договорился о подписании контракта с командой «Фуцзянь Сюньсин», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Чарчия. В минувшем сезоне американец защищал цвета иерусалимского «Хапоэля», средняя статистика Амаре за команду из Израиля составляла 12,0 очка и 5,0 подбора в среднем.

Стадемайр — девятый номер драфта-2002. За годы выступлений в НБА он защищал цвета «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс» и «Майами Хит». Всего в регулярных чемпионатах Амаре принял участие в 846 матчах, набирая в них 18,9 очка, собирая 7,8 подбора и совершая 1,2 передачи в среднем.