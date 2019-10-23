Банки: к сожалению, «Локо» подошёл к матчу с «Партизаном» не так, как мы ожидали

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче четвёртого тура Еврокубка от «Партизана» (71:80). По словам специалиста, «Локо» подошёл к поединку не лучшим образом, а причиной поражения стали три провальные минуты в концовке игры.

«К сожалению, наш подход к игре был не так хорош, как мы ожидали. Мы совершили много потерь и это задало тон всему матчу. С конца второй четверти я увидел, что команда стала реагировать на происходящее на паркете иначе. К сожалению, когда мы были близки к тому, чтобы сделать свою работу, мы вернулись к своим ошибкам, в то время как „Партизан“ сохранил высокий уровень энергии. Мы не могли забить и я убеждён, что всё решили последние три минуты матча», — приводит слова Банки официальный сайт турнира.