Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА

«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Поединок состоялся на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 130:122.

В основное время матча команды не смогли определить победителя – 117:117. В овертайме баскетболисты «Торонто» были гораздо точнее соперника и одержали победу в первом матче сезона.

В составе «Торонто» дабл-дабл на свой счёт записал Паскаль Сиакам, который набрал 34 очка и сделал 18 подборов. Ещё 34 очка набрал Фред Ванвлит.

В составе проигравшей команды лучшую результативность продемонстрировал Брэндон Ингрэм, который записал в свой актив 22 очка. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Джош Харт.

В следующем матче «Торонто» сыграет с «Бостон Селтикс», а «Нью-Орлеан» встретится с «Даллас Маверикс».

НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Овертайм
130 : 122
ОТ
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Торонто Рэпторс: Сиакам - 34, Ванвлит - 34, Лоури - 22, Ибака - 13, Ануноби - 11, Марк Газоль - 6, Davis - 5, Пауэлл - 5, Джонсон, Миллер, Hernandez, Томас, Буше
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 22, Redick - 16, Харт - 15, Мелли - 14, Холидей - 13, Джексон - 9, Болл - 8, Окафор - 8, Фэйворс - 6, Мур - 5, Alexander-Walker - 3, Уильямс - 3, Hayes
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019