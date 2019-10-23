«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Поединок состоялся на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 130:122.
В основное время матча команды не смогли определить победителя – 117:117. В овертайме баскетболисты «Торонто» были гораздо точнее соперника и одержали победу в первом матче сезона.
В составе «Торонто» дабл-дабл на свой счёт записал Паскаль Сиакам, который набрал 34 очка и сделал 18 подборов. Ещё 34 очка набрал Фред Ванвлит.
В составе проигравшей команды лучшую результативность продемонстрировал Брэндон Ингрэм, который записал в свой актив 22 очка. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Джош Харт.
В следующем матче «Торонто» сыграет с «Бостон Селтикс», а «Нью-Орлеан» встретится с «Даллас Маверикс».
- 23 октября 2019
-
06:49
-
06:19
-
00:47
- 22 октября 2019
-
23:48
-
23:08
-
21:39
-
20:48
-
19:45
-
18:30
-
17:29
-
16:40
-
15:22
-
14:13
-
13:32
-
12:26
-
11:47
-
10:26
-
09:37
-
00:43
- 21 октября 2019
-
22:49
-
21:48
-
20:55
-
19:29
-
18:57
-
17:30
-
15:55
-
14:27
-
13:31
-
11:40
-
10:31
-
09:39
-
07:50
- 20 октября 2019
-
22:14
-
20:52
-
19:15