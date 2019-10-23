«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА

«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Поединок состоялся на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 130:122.

В основное время матча команды не смогли определить победителя – 117:117. В овертайме баскетболисты «Торонто» были гораздо точнее соперника и одержали победу в первом матче сезона.

В составе «Торонто» дабл-дабл на свой счёт записал Паскаль Сиакам, который набрал 34 очка и сделал 18 подборов. Ещё 34 очка набрал Фред Ванвлит.

В составе проигравшей команды лучшую результативность продемонстрировал Брэндон Ингрэм, который записал в свой актив 22 очка. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Джош Харт.

В следующем матче «Торонто» сыграет с «Бостон Селтикс», а «Нью-Орлеан» встретится с «Даллас Маверикс».