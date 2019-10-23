Вышел пятый эпизод программы «Вид сверху»
Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила вниманию зрителей пятый выпуск седьмого сезона телепередачи «Вид сверху». Пятый выпуск программы посвящён нескольким темам: «Чьё кунг-фу сильнее? Первое «дерби Ленинградки» после глобальной перестройки команд», «Фёдор Конюхов от баскетбола. История испанца, который колесит по миру на машине и рассказывает о лучшей игре с мячом» и «Матч недели в Единой лиге ВТБ – «Битва Баскет-Холлов».
Большая часть выпуска была посвящена прошедшему противостоянию ЦСКА и «Химок», которое состоялось 17 октября. Матч завершился победой москвичей со счётом 99:86.
С записью пятого выпуска седьмого сезона программы можно ознакомиться на канале Единой лиги ВТБ в YouTube.
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