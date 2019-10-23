Самый высокий баскетболист НБА отрабатывает на тренировках только трёхочковые

Баскетболист «Бостон Селтикс», самый высокий игрок НБА Тако Фолл на тренировках работает в основном только с трёхочковыми бросками, чтобы улучшить свой процент попаданий со штрафных и в пределах дуги.
«Джим Ларраньяга всегда говорит, что если тебе комфортно при трёхочковых бросках, то чем ближе ты становишься, тем проще тебе бросать. Необязательно, чтобы я бросал трёхочковые, но мне удобнее работать со своими ощущениями и увеличивать диапазон.
Дрю Ханлен действительно испортил мои броски, у меня была ужасная заминка под его руководством. Как только я добрался до «Бостона», я начал работать со всеми тренерами, как Джером Аллен, и последние пару месяцев с Джеем. Джей попросил перенестись на новый уровень. Теперь у меня нет заминки со штрафными. Он просто хочет продолжать выстраивать мой навык оттуда.
Он сказал просто сосредоточиться на кольце. Иногда, когда я бросаю мяч, он смотрит на мои глаза, иногда говоря, что мой взгляд одновременно везде, я пытаюсь смотреть и на мяч, и на кольцо. Если вы просто будете смотреть на цель, когда вы возьмёте мяч, и просто бросите не задумываясь, это будет гораздо лучше», — приводит слова Фолла Mass Live.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
- 23 октября 2019
-
19:05
-
18:15
-
17:12
-
16:00
-
14:42
-
13:38
-
12:57
-
11:40
-
10:37
-
09:20
-
08:57
-
08:23
-
07:46
-
06:49
-
06:19
-
00:47
- 22 октября 2019
-
23:48
-
23:08
-
21:39
-
20:48
-
19:45
-
18:30
-
17:29
-
16:40
-
15:22
-
14:13
-
13:32
-
12:26
-
11:47
-
10:26
-
09:37
-
00:43
- 21 октября 2019
-
22:49
-
21:48
-
20:55