Самый высокий баскетболист НБА отрабатывает на тренировках только трёхочковые

Баскетболист «Бостон Селтикс», самый высокий игрок НБА Тако Фолл на тренировках работает в основном только с трёхочковыми бросками, чтобы улучшить свой процент попаданий со штрафных и в пределах дуги.



«Джим Ларраньяга всегда говорит, что если тебе комфортно при трёхочковых бросках, то чем ближе ты становишься, тем проще тебе бросать. Необязательно, чтобы я бросал трёхочковые, но мне удобнее работать со своими ощущениями и увеличивать диапазон.



Дрю Ханлен действительно испортил мои броски, у меня была ужасная заминка под его руководством. Как только я добрался до «Бостона», я начал работать со всеми тренерами, как Джером Аллен, и последние пару месяцев с Джеем. Джей попросил перенестись на новый уровень. Теперь у меня нет заминки со штрафными. Он просто хочет продолжать выстраивать мой навык оттуда.



Он сказал просто сосредоточиться на кольце. Иногда, когда я бросаю мяч, он смотрит на мои глаза, иногда говоря, что мой взгляд одновременно везде, я пытаюсь смотреть и на мяч, и на кольцо. Если вы просто будете смотреть на цель, когда вы возьмёте мяч, и просто бросите не задумываясь, это будет гораздо лучше», — приводит слова Фолла Mass Live.

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