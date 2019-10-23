Куртинайтис: у «Химок» всё ещё есть проблемы с разыгрывающими

Завтра, 24 октября, «Химки» проведут очередной матч регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Московской области отправится в Мюнхен, где встретится с «Баварией». Ожиданиями от этого противостояния поделился наставник «Химок» Римас Куртинайтис.

«Бавария» — серьёзная команда с очень хорошей защитой и дисциплиной. Они обновились летом, однако тренер остался прежним и их стиль нам ясен. Ряд прошлогодних лидеров, таких как Джедович и Лучич, по-прежнему в команде. Кроме того, они подписали хорошего центрового Монро. Будет нелегко, к тому же мы пока у «Баварии» не выигрывали и хотим изменить этот баланс. Всё будет зависеть от наших игроков. У нас всё ещё есть проблемы с разыгрывающими, при этом с каждым днём улучшает свою игру Сергей Карасёв. Мы провели неплохой матч в Лиге ВТБ с «Астаной» и готовимся к серьёзной битве с «Баварией», — цитирует специалиста официальный сайт «Химок».