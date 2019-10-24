Даблы-даблы Лава и Томпсона не спасли «Кливленд» от поражения в игре с «Орландо»
«Орландо Мэджик» обыграл «Кливленд Кавальерс» в первом матче нового сезоне регулярного чемпионата НБА. Поединок состоялся на стадионе «Эмвей-центр» и завершился победой хозяев площадки со счётом 94:85.
В составе проигравшей команды лучшим стал Кевин Лав, который собрал дабл-дабл из 11 очков и 18 подборов. Также дабл-дабл оформил Тристан Томпсон, записав на свой счёт 16 очков и 11 подборов. Коллин Секстон набрал 16 очков.
В составе «Орландо» лучшей результативностью отличился Никола Вучевич, который набрал 21 очко. 16 очков в свой актив записал Эван Фурнье.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» сыграет с «Атлантой Хоукс», а «Кливленд» проведёт матч с «Индианой Пэйсерс».
НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
94 : 85
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Вучевич - 21, Фурнье - 16, Фульц - 12, Росс - 10, Гордон - 9, Augustin - 9, Бамба - 7, Aminu - 5, Айзек - 3, Картер-Уильямс - 2, Берч, Iwundu, Frazier Jr.
Кливленд Кавальерс: Секстон - 16, Томпсон - 16, Осман - 13, Love - 11, Nance Jr. - 9, Garland - 8, Кларксон - 7, Dellavedova - 5, Porter Jr., Найт, Wade, Cook
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