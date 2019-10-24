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Дабл-дабл Драммонда помог «Детройту» обыграть «Индиану»

Дабл-дабл Драммонда помог «Детройту» обыграть «Индиану»
Баскетбол / НБА 0

«Детройт Пистонс» одержал победу в первом матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс». Поединок состоялся на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершился победой гостей со счётом 119:110.

Главным героем встречи стал игрок победителей Андре Драммонд, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 23 подборов. 30 очков в свой актив набрал Люк Кеннард.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов оформил Домантас Сабонис. Также дабл-дабл из 22 очков и 11 передач собрал Малколм Брогдон. Майлз Тёрнер записал в свой актив 25 очков.

В следующем поединке регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» встретится с «Атлантой Хоукс», а «Индиана Пэйсерс» сыграет с «Кливленд Кавальерс».

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
110 : 119
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 27, Тёрнер - 25, Брогдон - 22, Уоррен - 10, Lamb - 10, Самнер - 6, Макдермотт - 6, McConnell - 4, Холидей, Холидэй, Сэмпсон, Лиф, Битадзе
Детройт Пистонс: Драммонд - 32, Кеннард - 30, Роуз - 18, Снелл - 10, Моррис - 8, Браун - 7, Джексон - 5, Галлоуэй - 5, Maker - 4, Фрейзер, Томас, Mykhailiuk, Вуд
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