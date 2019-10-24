Американский разыгрывающий Роберт Лоури подписал контракт с «Цмоки-Минск», сообщает официальный сайт белорусской команды. Ранее Лоури уже выступал в Единой лиге ВТБ — за ВЭФ и «Астану», а в прошлом сезоне вместе с «Торунью» выбил минчан из борьбы за попадание во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.



Профессиональная карьера разыгрывающего началась во второй немецкой лиге, в клубе «Саар-Пфальц Бравес». Затем был сезон в чешском «Хомутов», после которого он перебрался в турецкий «Балыкесирспор».



В сезоне-2013/14 Лоури играл в итальянском клубе второго дивизиона «Трапани», а следующий сезон начал в греческом клубе «Коройвос», но уже в декабре 2014 года перешёл в ВЭФ, с которым стал чемпионом Латвии.



Следующим клубом Роберта стал «Неа Кифисия», но уже в январе он перебирается немецкую «Альбу». Затем — «Астана», «Антальяспор» и «Торунь».



Нынешний сезон игрок начинал в греческом «Промитеасе».