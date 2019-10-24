Грин: я был неправ в конфликте с Дюрантом

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признался, что был неправ в конфликте с Кевином Дюрэнтом.



«Мне нужно было признать, что я был неправ. Как только я смог перешагнуть через своё упрямство, я смог двигаться дальше. Я потерял доверие Дюранта. Как мне снова его завоевать? Не для титулов и побед, я люблю этого парня, как родного брата. Меня больше беспокоила не атмосфера в команде, а то, как дальше будут развиваться наши отношения.



Боб Майерс и Стив Керр сказали мне, что я должен извиниться до того, как меня отстранят. Я отказался это делать по причине того, что мне так сказали. Я не извинялся, пока не пересилил себя. Я видел, что ему больно от произошедшего», — приводит слова Дреймонда Грина ESPN.