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«Зенит» уступил «Панатинаикосу», несмотря на 16 очков Понитки

«Зенит» уступил «Панатинаикосу», несмотря на 16 очков Понитки
Баскетбол / Евролига 0

Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке уступил «Панатинаикосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Команды начали матч в достаточно равной борьбе, в которой чуть сильнее были греки — к первому перерыву они повели в счёте с разницей в два очка. Во второй четверти ситуация не изменилась — игровой отрезок закончился ничейным исходом.

Исход встречи определила вторая половина матча — в третьей десятиминутке «Панатинаикос» выиграл три очка у соперников, а в четвёртой четверти не подпустил соперников к себе, отыграв ещё пять очков. Итоговый счёт встречи — 89:79 (22:20, 18:18, 25:22, 24:19) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джиммер Фредетт, набравший 22 очка. В составе санкт-петербургского клуба отличился Матеуш Понитка, набравший 16 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
24 октября 2019, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
79 : 89
Панатинаикос
Афины, Греция
Зенит: Понитка - 16, Альбиси - 15, Томас - 12, Айон Агирре - 12, Айверсон - 10, Трушкин - 6, Абромайтис - 4, Рэнфро - 2, Пушков - 2, Понкрашов, Холлинс, Хвостов
Панатинаикос: Фредетт - 22, Томас - 17, Уайли - 14, Папапетру - 9, Калатес - 8, Митоглу - 8, Вуюкас - 6, Райс - 3, Бентил - 2, Папаяннис, Джонсон, Браун
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