«Зенит» уступил «Панатинаикосу», несмотря на 16 очков Понитки

Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке уступил «Панатинаикосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Команды начали матч в достаточно равной борьбе, в которой чуть сильнее были греки — к первому перерыву они повели в счёте с разницей в два очка. Во второй четверти ситуация не изменилась — игровой отрезок закончился ничейным исходом.



Исход встречи определила вторая половина матча — в третьей десятиминутке «Панатинаикос» выиграл три очка у соперников, а в четвёртой четверти не подпустил соперников к себе, отыграв ещё пять очков. Итоговый счёт встречи — 89:79 (22:20, 18:18, 25:22, 24:19) в пользу гостей.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джиммер Фредетт, набравший 22 очка. В составе санкт-петербургского клуба отличился Матеуш Понитка, набравший 16 очков.