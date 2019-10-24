19 очков Шведа помогли «Химкам» победить «Баварию» в матче Евролиги

Подмосковные «Химки» на выезде обыграли «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги. «Бавария» неплохо начала матч, выиграв первую четверть с разницей в два очка. Однако уже во втором игровом отрезке «Химкам» удалось совершить рывок в девять очков и вырваться вперёд — к большому перерыву «Химки» вели в матче со счётом 44:37.



Третья десятиминутка также осталась за «Химками», фактически превратив четвёртую четверть в простую формальность. Российская команда выиграла отрезок с разницей в восемь очков, увеличив преимущество в счёте до 15 очков. В заключительной четверти гости немного расслабились и проиграли отрезок с разницей в два очка. Итоговый счёт встречи — 87:74 (17:19, 27:18, 26:18, 17:19).



Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 19 очков. В составе хозяев отличился Грегори Монро — на его счету 18 очков.