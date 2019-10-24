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19 очков Шведа помогли «Химкам» победить «Баварию» в матче Евролиги

19 очков Шведа помогли «Химкам» победить «Баварию» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Подмосковные «Химки» на выезде обыграли «Баварию» в матче регулярного чемпионата Евролиги. «Бавария» неплохо начала матч, выиграв первую четверть с разницей в два очка. Однако уже во втором игровом отрезке «Химкам» удалось совершить рывок в девять очков и вырваться вперёд — к большому перерыву «Химки» вели в матче со счётом 44:37.

Третья десятиминутка также осталась за «Химками», фактически превратив четвёртую четверть в простую формальность. Российская команда выиграла отрезок с разницей в восемь очков, увеличив преимущество в счёте до 15 очков. В заключительной четверти гости немного расслабились и проиграли отрезок с разницей в два очка. Итоговый счёт встречи — 87:74 (17:19, 27:18, 26:18, 17:19).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 19 очков. В составе хозяев отличился Грегори Монро — на его счету 18 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
24 октября 2019, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
74 : 87
Химки
Химки, Россия
Бавария: Монро - 18, Лучич - 12, Ло - 12, Кинг - 9, Đedović - 9, Бартель - 9, Ципсер - 3, Флаккадори - 2, Копонен, Нельсон, Радошевич, Grant
Химки: Швед - 19, Гилл - 17, Букер - 13, Тимма - 13, Йеребко - 8, Моня - 6, Дайр. Бертанс - 5, Зайцев - 4, Эванс - 2, Карасёв, Десятников, Барашков
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