Плаза — после поражения от «Панатинаикоса»: я горжусь своими игроками

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение от «Панатинаикоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги.



«Как я сказал игрокам в раздевалке, я горжусь ими. Они боролись, пусть иногда играли не очень дисциплинированно, но они действительно старались. В последней четверти у нас были шансы обыграть эту команду, и хотя мы не обыграли, мы смотрелись неплохо. Как я обычно говорю, для команды вроде нас, которая играет против клуба уровня «Панатинаикоса» и играет до последнего, до последнего имеет шансы на победу… Я просто горжусь своими игроками.



Если говорить чисто по игре, то в моменты, когда мы можем переломить игру, надо держаться… Когда мы столько мажем с линии штрафных, бросаем мимо открытые трёхочковые. Конечно, игроки сделали все возможное, их нельзя винить. Но мы должны учиться играть под таким давлением и мы будем учиться», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт команды.