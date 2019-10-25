«Голден Стэйт» проиграл «Клипперс», несмотря на 23 очка Карри

В матче регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Чейз-Центр» в Сан-Франциско и завершилась со счётом 122:141(29:35,25:30,33:46,35:30) в пользу гостей.



Определяющей стала 3-я четверть, которую гости выиграли с преимуществом в 13 очков. Лидер «Уорриорз» Стеф Карри набрал 23 очка, собрал 4 подбора и сделал 4 передачи. В составе победителей дабл-дабл в активе центрового Ивицы Зубаца. Хорват набрал 16 очков и сделал 10 подборов. Форвард «Клипперс» Кавай Леонард набрал 21 очко и сделал 9 передач.



Для команды из Калифорнии эта победа стала 2-й подряд. «Голден Стэйт» проводил первый матч в сезоне. В следующем матче «Уорриорз» встретятся с «Оклахомой», а «Клипперс» сыграют с «Финиксом».