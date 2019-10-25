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«Голден Стэйт» проиграл «Клипперс», несмотря на 23 очка Карри

«Голден Стэйт» проиграл «Клипперс», несмотря на 23 очка Карри
Баскетбол / НБА 0

В матче регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Чейз-Центр» в Сан-Франциско и завершилась со счётом 122:141(29:35,25:30,33:46,35:30) в пользу гостей.

Определяющей стала 3-я четверть, которую гости выиграли с преимуществом в 13 очков. Лидер «Уорриорз» Стеф Карри набрал 23 очка, собрал 4 подбора и сделал 4 передачи. В составе победителей дабл-дабл в активе центрового Ивицы Зубаца. Хорват набрал 16 очков и сделал 10 подборов. Форвард «Клипперс» Кавай Леонард набрал 21 очко и сделал 9 передач.

Для команды из Калифорнии эта победа стала 2-й подряд. «Голден Стэйт» проводил первый матч в сезоне. В следующем матче «Уорриорз» встретятся с «Оклахомой», а «Клипперс» сыграют с «Финиксом».

НБА - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 141
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Curry - 23, Расселл - 20, Paschall - 14, Эванс - 14, Robinson III - 13, Грин - 11, Спеллмен - 8, Крисс - 8, Poole - 5, Ли - 3, Луни - 3, Bowman
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 22, Леонард - 21, Паттерсон - 20, Харрелл - 18, Зубац - 16, Шамет - 11, Харклесс - 10, Грин - 9, Беверли - 5, Робинсон - 3, Мотли - 3, Кабенгеле - 3, Мэнн
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