«Голден Стэйт» обновил сразу два антирекорда
В ночь с 24 на 25 октября мск «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке уступил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 122:141. Ещё никогда в эпоху тренерства Стива Керра «Голден Стэйт» не позволял набрать сопернику так много очков.
Керр тренирует «Уорриорз» с 2014 года, и за это время команда под его руководством стала трёхкратным чемпионом НБА: в 2015, 2017 и 2018 годах.
Кроме того ни одна из команд в дебютном матче на новой арене не позволяла сопернику набрать 141 очко. С сезона-2019/20 «Голден Стэйт» выступает на арене «Чейз-центр».
Следующий матч регулярного сезона «Уорриорз» сыграют в ночь с 27 на 28 октября мск, когда их соперником станет «Оклахома-Сити Тандер».
Результаты матчей НБА за 24 октября 2019 года
- 25 октября 2019
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