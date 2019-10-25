Кантер получил травму и пропустит как минимум два матча
Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер повредил колено и пропустит как минимум две встречи. Об этом рассказал главный тренер команды из Массачусетса Бред Стивенс, сообщает Rotoworld. Таким образом, турецкий баскетболист совершенно точно не выйдет на паркет в матчах с «Торонто Рэпторс» и «Нью-Йорк Никс». Ожидается, что его игровое время распределят между Даниэлем Тейсом и Робертом Уильямсом. Также не исключено, что в НБА дебютирует новобранец команды Венсан Пуарье.
В единственном матче «Бостон Селтикс» в регулярном чемпионате сезона-2019/20 Кантер вышел на паркет в стартовой пятёрке. В поединке с «Филадельфией Сиксерс» Энес провёл на паркете 25 минут, набрав за это время 12 очков и совершив 6 подборов.
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