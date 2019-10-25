«Жальгирис» победил «Виллербан», одержав вторую победу в Евролиге

В Каунасе завершился матч четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Жальгирис» принимал «Виллербан». Команда из Франции удачно начала встречу и после первой четверти лидировала с разницей в шесть очков — 20:14. Но уже во второй десятиминутке хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд — 33:28.

После большого перерыва подопечные Ясикявичюса продолжили прибавлять и к концу третьего отрезка вели с разницей в десять очков — 55:45. В заключительные десять минут основного времени «Жальгирис» не сбавлял темпа и победил с разницей в 14 очков — 70:56.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лэдей, набравший 13 очков и собравший 8 подборов. У «Виллербана» дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов на счету Тони Жекири.