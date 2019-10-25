Клайберн получил серьёзную травму в матче с «Альбой», его унесли в раздевалку
В эти минуты в Берлине проходит матч четвёртого тура Евролиги, в котором «Альба» принимает действующего чемпиона турнира — ЦСКА. В ходе первой половины матча «армейцы» понесли серьёзную кадровую потерю. Форвард московской команды Уилл Клайберн получил травму и не смог самостоятельно покинуть паркет, его унесли в раздевалку. По информации корреспондента «Чемпионата», у американца травма колена. Точный диагноз будет поставлен по возвращении в Москву. Ожидается, что МРТ-обследование Клайберн пройдёт уже завтра, 26 октября.
В матче с «Альбой» Клайберн успел отыграть чуть менее девяти минут, набрав 2 очка, собрав 3 подбора и совершив 1 перехват. После первой половины «армейцы» обыгрывали берлинскую команду со счётом 39:34.
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