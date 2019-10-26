Итудис: игра и фолы были жёсткими, плохо, что Клайберн получил травму

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Альбой» в матче четвёртого тура Евролиги (82:66), посетовав на травму Уилла Клайберна и отметив, что игра получилась жёсткой.
«Поздравляю команду, мы были лучше сегодня, действовали собрано от начала до конца на обеих половинах площадки. В защите мы противостояли талантливой атакующей команде, в которой каждый умеет бросать, в которой соперники создают возможности для атаки всеми возможными способами. После довольно низкой результативности в первой половине мы позволили набрать всего восемь очков в третьей четверти, оставили их без возможностей для быстрых отрывов и вторых шансов.
В нападении старались использовать свои преимущества, контролировали большую часть матча и победили. Плохо, конечно, что Уилл получил травму. В целом, игра и фолы были жёсткими, были ситуации с Дани и Джоэлом. Что же, у нас собраны игроки с сильным характером. В жизни и игре надо выходить из зоны комфорта. Перед нами – новые препятствия, которые предстоит преодолевать", — цитирует слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
- 26 октября 2019
-
00:24
-
00:12
- 25 октября 2019
-
23:22
-
22:59
-
22:19
-
22:14
-
20:52
-
19:52
-
18:54
-
17:38
-
15:44
-
13:40
-
12:29
-
11:14
-
10:05
-
08:47
-
08:19
-
07:57
-
05:37
-
00:24
-
00:12
- 24 октября 2019
-
23:22
-
23:01
-
22:08
-
21:53
-
19:59
-
18:39
-
17:13
-
16:20
-
15:14
-
13:40
-
12:30
-
11:20
-
10:08
-
08:50