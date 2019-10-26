Итудис: игра и фолы были жёсткими, плохо, что Клайберн получил травму

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Альбой» в матче четвёртого тура Евролиги (82:66), посетовав на травму Уилла Клайберна и отметив, что игра получилась жёсткой.

«Поздравляю команду, мы были лучше сегодня, действовали собрано от начала до конца на обеих половинах площадки. В защите мы противостояли талантливой атакующей команде, в которой каждый умеет бросать, в которой соперники создают возможности для атаки всеми возможными способами. После довольно низкой результативности в первой половине мы позволили набрать всего восемь очков в третьей четверти, оставили их без возможностей для быстрых отрывов и вторых шансов.

В нападении старались использовать свои преимущества, контролировали большую часть матча и победили. Плохо, конечно, что Уилл получил травму. В целом, игра и фолы были жёсткими, были ситуации с Дани и Джоэлом. Что же, у нас собраны игроки с сильным характером. В жизни и игре надо выходить из зоны комфорта. Перед нами – новые препятствия, которые предстоит преодолевать", — цитирует слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.