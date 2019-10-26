Трипл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Нью-Орлеаном»

«Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде переиграл «Даллас Маверикс» — 123:116 (27:41, 45:23, 23:29, 28:23). Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл — на его счету 25 очков, 10 подборов и 10 результативных передач. В составе хозяев паркета 25 очков на свой счёт записал Брэндон Ингрэм.



В другом матче игрового дня «Бруклин Нетс» обыграл «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась со счётом 113:109 (32:23, 32:28, 30:32, 19:26).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 26 очков. Ещё 20 очков на свой счёт записал Спенсер Динуидди.



В составе «Нью-Йорк Никс» 22 очка набрал Аллонзо Трир, дабл-дабл на свой счёт записал Джулиус Рэндл — на его счету 14 очков и 11 подборов.