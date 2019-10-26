Трипл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Нью-Орлеаном»
«Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде переиграл «Даллас Маверикс» — 123:116 (27:41, 45:23, 23:29, 28:23). Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл — на его счету 25 очков, 10 подборов и 10 результативных передач. В составе хозяев паркета 25 очков на свой счёт записал Брэндон Ингрэм.
В другом матче игрового дня «Бруклин Нетс» обыграл «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась со счётом 113:109 (32:23, 32:28, 30:32, 19:26).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 26 очков. Ещё 20 очков на свой счёт записал Спенсер Динуидди.
В составе «Нью-Йорк Никс» 22 очка набрал Аллонзо Трир, дабл-дабл на свой счёт записал Джулиус Рэндл — на его счету 14 очков и 11 подборов.
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 123
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 25, Харт - 16, Фэйворс - 16, Болл - 15, Джексон - 10, Уильямс - 9, Холидей - 8, Александер-Уолкер - 6, Окафор - 4, Мелли - 4, Редик - 3, Хэйс, Мур
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Порзингис - 24, Райт - 20, Брансон - 14, Хардуэй-младший - 8, Карри - 8, Клебер - 8, Финни-Смит - 7, Джексон - 7, Ли - 2, Бареа, Broekhoff, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 109
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Ирвинг - 26, Динуайдди - 20, Харрис - 13, ЛеВерт - 12, Принс - 11, Куруч - 9, Джордан - 7, Темпл - 6, Нваба - 5, Аллен - 4, Пинсон, Муса, Чендлер
Нью-Йорк Никс: Трир - 22, Барретт - 16, Нокс - 16, Рэндл - 14, Моррис - 11, Пэйтон - 10, Эллингтон - 9, Робинсон - 6, Портис - 2, Гибсон - 2, Смит - 1, Нтиликина, Дотсон
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