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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» в овертайме обыграть «Финикс»

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» в овертайме обыграть «Финикс»
Баскетбол / НБА 0

«Денвер Наггетс» на домашней площадке сломил сопротивление «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча началась с преимуществом гостей, которые к концу первой четверти повели в счёте с разницей в шесть очков. Во второй двенадцатиминутке «Денвер» выравнял игру, сведя четверть к ничейному исходу.

После большого перерыва хозяевам удалось выйти вперёд с преимуществом в два очка, однако в четвёртой четверти «Финиксу» добился того, чтобы перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке чуть сильнее оказался «Денвер» — судьбу встречи решила разница в одно очко. Итоговый счёт — 108:107 OT (15:21, 24:24, 25:17, 31:33, 13:12).

В составе победителей трипл-даблом отметился Никола Йокич, на счету которого 23 очка, 15 подборов и 12 результативных передач. В составе гостей дабл-дабл на свой счёт записал Фрэнк Камински, набравший 189 очков и совершивший 11 подборов. Ещё 23 очка на счету Келли Убре.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 107
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Маррей - 27, Йокич - 23, Бисли - 17, Харрис - 13, Грант - 13, Миллсэп - 8, Бартон - 5, Пламли - 2, Портер, Крэйг, Моррис, Дозьер, Эрнангомес
Финикс Санз: Убре - 23, Камински - 19, Букер - 18, Бэйнс - 15, Рубио - 9, Джонсон - 9, Картер - 6, Шарич - 6, Бриджес - 2, Окобо, Харпер, Диалло, Эйтон
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