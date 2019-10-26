Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» в овертайме обыграть «Финикс»

«Денвер Наггетс» на домашней площадке сломил сопротивление «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча началась с преимуществом гостей, которые к концу первой четверти повели в счёте с разницей в шесть очков. Во второй двенадцатиминутке «Денвер» выравнял игру, сведя четверть к ничейному исходу.
После большого перерыва хозяевам удалось выйти вперёд с преимуществом в два очка, однако в четвёртой четверти «Финиксу» добился того, чтобы перевести встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке чуть сильнее оказался «Денвер» — судьбу встречи решила разница в одно очко. Итоговый счёт — 108:107 OT (15:21, 24:24, 25:17, 31:33, 13:12).
В составе победителей трипл-даблом отметился Никола Йокич, на счету которого 23 очка, 15 подборов и 12 результативных передач. В составе гостей дабл-дабл на свой счёт записал Фрэнк Камински, набравший 189 очков и совершивший 11 подборов. Ещё 23 очка на счету Келли Убре.
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