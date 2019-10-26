«Химик» выиграл матч Кубка Украины с разницей в 125 очков
Действующий чемпион Украины южненский «Химик» одержал впечатляющую победу в матче 1/16 финала Кубка Украины. «Химику» противостоял клуб Первой лиги Украины «Мариуполь-2». Встреча прошла 25 октября.
Южненцы имели тотальное преимущество в каждой из четвертей. Худшей для номинальных гостей четвертью стала первая, в которой они набрали 32 очка и позволили сопернику набрать 6 очков.
В общей сложности «Мариуполю-2» удалось набрать всего 17 очков против 142 у соперников. Итоговый счёт встречи — 142:17 (32:6, 33:4, 39:5, 38:2) в пользу «Химика».
Форвард «Химика» Артем Ковалев к 18 очкам добавил 18 подборов и 4 блок-шота – его рейтинг эффективности составил рекордные в этом матче 42 балла.
Команды 26 октября проведут ответную встречу.
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