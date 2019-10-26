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УНИКС обыграл «Цмоки-Минск» благодаря 33 очкам Макколлума

УНИКС обыграл «Цмоки-Минск» благодаря 33 очкам Макколлума
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

УНИКС на выезде переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команды начали встречу в равной борьбе, не выявив сильнейшего в первой четверти. Но уже во втором игровом отрезке УНИКСу удалось совершить рывок в шесть очков и выйти вперёд. К большому перерыву счёт на табло был 43:37 в пользу казанцев.

В третьей четверти «Цмоки» удалось выравнять игру, однако УНИКС оказался сильнее с минимальным разрывом в одно очко. Решающей в матче должна была стать четвёртая четверть, перед которой преимущество УНИКСа составляло семь очков. В заключительном игровом отрезке «Цмоки» удалось практически полностью отыграть отставание, однако времени минской команде не хватило. Итоговый счёт — 84:80 (17:17, 26:20, 21:20, 20:23) в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча в составе казанцев стал Эрик Макколлум, набравший 33 очка. В составе хозяев отличился Доминез Барнетт, записавший на свой счёт 17 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
80 : 84
УНИКС
Казань, Россия
Цмоки-Минск: Барнетт - 17, Гаврилович - 16, Лоури - 15, Миркович - 11, Тростинецкий - 9, Салаш - 8, Веремеенко - 3, Лютыч - 1, Белянков, Стабровский, Абрамс
УНИКС: Макколум - 33, Манцарис - 13, Каймакоглу - 9, Клименко - 7, Сергеев - 5, Колесников - 5, Тайус - 4, Паульссон - 3, Кощеев - 3, Смит - 2, Лиходей, Аношин
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