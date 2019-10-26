УНИКС обыграл «Цмоки-Минск» благодаря 33 очкам Макколлума

УНИКС на выезде переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команды начали встречу в равной борьбе, не выявив сильнейшего в первой четверти. Но уже во втором игровом отрезке УНИКСу удалось совершить рывок в шесть очков и выйти вперёд. К большому перерыву счёт на табло был 43:37 в пользу казанцев.
В третьей четверти «Цмоки» удалось выравнять игру, однако УНИКС оказался сильнее с минимальным разрывом в одно очко. Решающей в матче должна была стать четвёртая четверть, перед которой преимущество УНИКСа составляло семь очков. В заключительном игровом отрезке «Цмоки» удалось практически полностью отыграть отставание, однако времени минской команде не хватило. Итоговый счёт — 84:80 (17:17, 26:20, 21:20, 20:23) в пользу УНИКСа.
Самым результативным игроком матча в составе казанцев стал Эрик Макколлум, набравший 33 очка. В составе хозяев отличился Доминез Барнетт, записавший на свой счёт 17 очков.
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