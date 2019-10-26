19 очков Моултри помогли «Парме» победить «Калев»
В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала таллинский «Калев». Российская команда удачно начала встречу и уже после первой четверти повела с разницей в семь баллов — 20:13. Во втором игровом отрезке «Калев» прибавил и сократил отставание до трёх баллов — 34:37.
После большого перерыва «Калев» даже сумел вырваться вперёд — 62:56. Но в заключительные десять минут матча гости провалились и позволили «Парме» одержать победу с двузначным преимуществом — 85:74.
Самым результативным в составе победителей стал Арнетт Моултри, собравший коллекцию из 19 очков и 6 подборов. У таллинцев отметился форвард Кристиан Китсинг, собравший коллекцию из 18 очков и 6 подборов.
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