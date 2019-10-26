Бывший баскетболист «Локомотива-Кубань» продолжит карьеру в «Олимпиакосе»

Разыгрывающий защитник Тэйлор Рочести договорился о подписании контракта с «Олимпиакосом», сообщает официальная страница пирейской команды в «Твиттере».

34-летний баскетболист минувший сезон провёл в Китайской баскетбольной ассоциации, защищая цвета «Тьяньцзинь Жунган». Средняя статистика Рочести в чемпионате Китая составляла 33 очка и 9 результативных передач за матч.

В прошлом Рочести провёл в Европе девять сезонов и за это время сменил одиннадцать команд. Также в его послужном списке значатся выступления за «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань».

В Евролиге на его счету 75 матчей, в которых он набирал 13,5 очка, собирал 1,8 подбора и совершал 4,6 передачи. В 2015 году он стал лучшим бомбардиром Евролиги и получил приз имени Альфонса Форда.