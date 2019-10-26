Эмбиид пропустит ближайший матч «Филадельфии Сиксерс»
В ночь на 27 октября мск в Детройте состоится матч регулярного чемпионата НБА, в котором силами померятся «Детройт Пистонс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс». Гостям в этой встрече не поможет центровой пенсильванцев Джоэл Эмбиид, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Серена Уинтерс. У камерунского баскетболиста диагностировано растяжение связок голеностопа.
В нынешнем сезоне Эмбиид в единственном матче «Филадельфии» в регулярном чемпионате вышел на паркет в стартовом составе. В противостоянии с «Бостон Селтикс» он пробыл на паркете 23 минуты, за которые набрал 15 очков, собрал 13 подбора, совершил 3 передачи и выполнил 3 блок-шота.
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