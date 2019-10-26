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Прифтис объяснил трудную победу над «Цмоки-Минск» проблемами с составом

Прифтис объяснил трудную победу над «Цмоки-Минск» проблемами с составом
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился впечатлениями от победы своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» (84:80). По словам специалиста, успех дался сложно, потому что казанцы испытывают трудности с составом.

«Цмоки» — тяжёлый соперник, у которого хорошо сбалансирован состав и налажены командные взаимодействия. Мы приехали сюда с большим количеством проблем и травм, поэтому победа получилась сложной. Поздравляю своих игроков», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В свою очередь наставник минчан Ростислав Вергун объяснил поражение тем, что команда не сумела сдержать лидера соперников — Эрика Макколума, набравшего 33 очка.

«Мы показали агрессивную защиту, но в концовке пропустили два ключевых броска. Баскетбол — командная игра, она состоит из микродуэлей, и сегодня мы свою проиграли Макколлуму, которому дали слишком много свободы», — сказал Вергун.

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