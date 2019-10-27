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«Бостон» в гостях разгромил «Нью-Йорк», «Детройт» дома уступил «Филадельфии»

«Бостон» в гостях разгромил «Нью-Йорк», «Детройт» дома уступил «Филадельфии»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Йорк Никс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 95:118 (24:22, 27:24, 25:36, 19:36). Для «Никс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер, на счету которого 32 очка. Близок к дабл-даблу был Джейсон Тейтум (15 очков, 9 подборов). В составе «Никс» дабл-дабл оформил Джулиус Рэндл (10 очков, 10 подборов). 26 очков набрал защитник хозяев Ар Джей Барретт.

В параллельном матче «Детройт Пистонс» дома уступил «Филадельфии Сиксерс» — 111:117 (29:28, 28:26, 26:29, 28:34).

Ещё в одной встрече «Атланта Хоукс» обыграла «Орландо Мэджик» со счётом 103:99 (23:26, 29:24, 25:25, 26:24).

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
95 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Барретт - 26, Робинсон - 17, Моррис - 12, Рэндл - 10, Портис - 8, Пэйтон - 8, Нокс - 7, Дотсон - 3, Трир - 2, Гибсон - 2, Эллингтон, Смит, Нтиликина
Бостон Селтикс: Уокер - 32, Браун - 19, Тейтум - 15, Смарт - 12, Эдвардс - 10, Хэйворд - 9, Уильямс - 4, Fall - 4, Уонамэйкер - 2, Оджелей - 2, Пуарье - 2, Грин
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Роуз - 31, Моррис - 17, Кеннард - 16, Драммонд - 13, Вуд - 11, Галлоуэй - 9, Фрейзер - 6, Браун - 3, Снелл - 3, Мейкер - 2, Томас, Боун, Михайлюк
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 29, Хорфорд - 23, Скотт - 17, Симмонс - 13, Ричардсон - 10, Милтон - 10, Эннис - 9, Нето - 4, О'Куинн - 2, Пелле, Тибулл, Бёрк, Коркмаз
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
103 : 99
Орландо Мэджик
Орландо
Атланта Хоукс: Янг - 39, Хаертер - 10, Паркер - 10, Коллинс - 9, Бембри - 9, Хантер - 6, Реддиш - 6, Фернанду - 4, Джонс - 4, Лень - 3, Картер - 2, Тёрнер - 1, Уоллес
Орландо Мэджик: Фурнье - 23, Вучевич - 16, Огастин - 14, Фульц - 12, Гордон - 10, Айзек - 8, Росс - 8, Картер-Уильямс - 5, Бамба - 2, Амину - 1, Берч, Ивунду, Фразьер
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