«Бостон» в гостях разгромил «Нью-Йорк», «Детройт» дома уступил «Филадельфии»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Йорк Никс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 95:118 (24:22, 27:24, 25:36, 19:36). Для «Никс» это поражение стало третьим кряду.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер, на счету которого 32 очка. Близок к дабл-даблу был Джейсон Тейтум (15 очков, 9 подборов). В составе «Никс» дабл-дабл оформил Джулиус Рэндл (10 очков, 10 подборов). 26 очков набрал защитник хозяев Ар Джей Барретт.
В параллельном матче «Детройт Пистонс» дома уступил «Филадельфии Сиксерс» — 111:117 (29:28, 28:26, 26:29, 28:34).
Ещё в одной встрече «Атланта Хоукс» обыграла «Орландо Мэджик» со счётом 103:99 (23:26, 29:24, 25:25, 26:24).
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