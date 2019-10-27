26 очков Богдановича помогли «Юте» обыграть «Сакраменто»

«Юта Джаз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз». Встреча состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 113:81.

Ключевой в матче стала вторая четверть, которую «Юта» выиграла с перевесом в 15 очков.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Боян Богданович, который набрал 26 очков. В составе проигравшей команды лучшим стал Дуэйн Дедмон, записав в свой актив 11 очков. 10 очков набрал Богдан Богданович.

Таким образом, «Юта» одержала вторую победу за последние три игры. «Сакраменто» в свою очередь потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче «Юта Джаз» встретится с «Финикс Санз», а «Сакраменто Кингз» сыграет с «Денвер Наггетс».