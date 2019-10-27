26 очков Богдановича помогли «Юте» обыграть «Сакраменто»
«Юта Джаз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз». Встреча состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 113:81.
Ключевой в матче стала вторая четверть, которую «Юта» выиграла с перевесом в 15 очков.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Боян Богданович, который набрал 26 очков. В составе проигравшей команды лучшим стал Дуэйн Дедмон, записав в свой актив 11 очков. 10 очков набрал Богдан Богданович.
Таким образом, «Юта» одержала вторую победу за последние три игры. «Сакраменто» в свою очередь потерпел третье поражение подряд.
В следующем матче «Юта Джаз» встретится с «Финикс Санз», а «Сакраменто Кингз» сыграет с «Денвер Наггетс».
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
113 : 81
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Юта Джаз: Богданович - 26, Митчелл - 15, Ньянг - 12, Конли - 12, Мудиэй - 10, Грин - 9, Инглс - 8, О'Нил - 7, Брэдли - 6, Гобер - 6, Дэвис - 2, Уильямс-Госс, Кидд
Сакраменто Кингз: Дедмон - 11, Богданович - 10, Фокс - 9, Джозеф - 8, Габриэль - 8, Феррелл - 7, Барнс - 7, Бьелица - 7, Холмс - 6, Джеймс - 5, Хилд - 3, Ариза, Суониган
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