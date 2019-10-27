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«Финикс» обыграл «Клипперс», несмотря на дабл-дабл Леонарда

«Финикс» обыграл «Клипперс», несмотря на дабл-дабл Леонарда
Баскетбол / НБА 0

«Финикс Санз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 130:122.

Лучшей результативностью в матче отметился игрок победителей Девин Букер, который записал в свой актив 30 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Монтрезл Харрелл, набрав 28 очков. Дабл-дабл из 27 очков и 10 передач оформил Кавай Леонард.

Таким образом, «Финикс» одержал вторую победу за последние три игры. «Клипперс» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три встречи.

В следующем матче «Финикс Санз» встретится с «Ютой Джаз», а «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет с «Шарлотт Хорнетс».

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
130 : 122
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 30, Убре - 20, Камински - 18, Шарич - 15, Бэйнс - 14, Картер - 8, Бриджес - 7, Окобо - 4, Джонсон - 4, Харпер, Диалло, Эйтон
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 28, Леонард - 27, Л. Уильямс - 23, Грин - 13, Беверли - 11, Зубац - 7, Шамет - 6, Паттерсон - 5, Харклесс - 2, Робинсон, Мэнн, Мотли, Кабенгеле
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