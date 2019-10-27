«Финикс» обыграл «Клипперс», несмотря на дабл-дабл Леонарда

«Финикс Санз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 130:122.

Лучшей результативностью в матче отметился игрок победителей Девин Букер, который записал в свой актив 30 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Монтрезл Харрелл, набрав 28 очков. Дабл-дабл из 27 очков и 10 передач оформил Кавай Леонард.

Таким образом, «Финикс» одержал вторую победу за последние три игры. «Клипперс» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три встречи.

В следующем матче «Финикс Санз» встретится с «Ютой Джаз», а «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет с «Шарлотт Хорнетс».