Вогел встал на защиту Колдуэлл-Поупа, который набрал 1 очко за 2 матча

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогел попытался оградить от критики атакующего защитника команды Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, который в первых двух матчах сезона в регулярном чемпионате набрал лишь одно очко.

«Кентавиус Колдуэлл-Поуп — один из лучших обороняющихся игроков команды с самого начала нашего тренировочного лагеря. У него отличная скорость, и он умело работает с мячом. Посмотрите на цифры матча с „Ютой“. „Джаз“ набрал лишь 86 очков, его влияние на одном из концов площадки очень велико», — приводит слова специалиста Clutch Points.

Отметим, в первых двух встречах регулярного первенства у «Лос-Анджелес Лейкерс» одна победа и один проигрыш. При этом Колдуэлл-Поуп в двух встречах реализовал 0 бросков из 9 с игры.