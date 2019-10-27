Вогел встал на защиту Колдуэлл-Поупа, который набрал 1 очко за 2 матча
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогел попытался оградить от критики атакующего защитника команды Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, который в первых двух матчах сезона в регулярном чемпионате набрал лишь одно очко.
«Кентавиус Колдуэлл-Поуп — один из лучших обороняющихся игроков команды с самого начала нашего тренировочного лагеря. У него отличная скорость, и он умело работает с мячом. Посмотрите на цифры матча с „Ютой“. „Джаз“ набрал лишь 86 очков, его влияние на одном из концов площадки очень велико», — приводит слова специалиста Clutch Points.
Отметим, в первых двух встречах регулярного первенства у «Лос-Анджелес Лейкерс» одна победа и один проигрыш. При этом Колдуэлл-Поуп в двух встречах реализовал 0 бросков из 9 с игры.
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