18 очков О'Брайанта помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Зенит»

В Санкт-Петербурге завершилась центральная встреча уик-энда регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которой «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Команда с берегов Невы удачно начала встречу и после первой четверти вела с разницей в семь очков — 23:16. К большому перерыву преимущество подопечных Плазы составляло уже 13 баллов — 53:40.

Однако во второй половине гости сумели прибавить. Уже в третьем игровом отрезке они сократили отставание до четырёх баллов — 64:68. А в заключительные десять минут матча кубанцам удался ещё один рывок, благодаря которому они одержали победу — 86:80.

Самым результативным в составе победителей стал Джонни О'Брайант, набравший 18 очков У «Зенита» 17 баллов на счету Уилла Томаса.