Плаза прокомментировал третье подряд поражение «Зенита» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 86:80 в пользу краснодарцев. Это поражение стало третьим подряд для санкт-петербургской команды в Единой лиге ВТБ.



«Я бы хотел сегодня наконец выиграть первую игру дома, это было бы неплохо. Мы могли победить «Локомотив», но не получилось. У нас очень много потерь, сегодня было 17, например. В остальном мы были более-менее равны, за исключением одного. Главная проблема — разница в фолах. Это видно в статистике. Кроме того, «Локо» брал много подборов в нападении, и нам необходимо над этим работать, соперник буквально забирал мячи у нас из-под носа. Если мы хотим быть конкурентоспособными в обоих турнирах, то нужно прибавлять в этом компоненте. Что с Айоном? У него травма, поэтому он сегодня не играл», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.