Понкрашов: «Зенит» постарается реабилитироваться в ближайших матчах

Защитник «Зенита» Антон Понкрашов прокомментировал поражение санкт-петербургской команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 86:80 в пользу краснодарцев. Это поражение стало третьим подряд для санкт-петербургской команды в Единой лиге ВТБ.
«Мы неплохо начали эту игру, но упустили почти 20 очков. Мы не должны такого позволять сопернику, тем более — при своих болельщиках. Когда проигрываешь несколько игр подряд, чувствуешь себя как-то уныло, что ли. Необходимо перестать думать об этих поражениях, потому что если зацикливаться на них, то прошлое может иметь эффект на настоящем. Очень постараемся реабилитироваться в ближайших матчах!», — приводит слова Антона Понкрашова официальный сайт команды.
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