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Д'Антони: Харден немного потерял темп

Д'Антони: Харден немного потерял темп
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони считает, что лидер техасцев Джеймс Харден сможет вернуться на пик формы по ходу сезона.

«Джеймс Харден немного потерял темп. Каждый год он медленно вкатывается в сезон. В прошлом году это было даже медленнее, чем в этом. Но нет никаких причин беспокоиться. Он должен просто играть в баскетбол. Я не буду ничего говорить, он много дал нам в последние три сезона. Уверен, он решит свою проблему», — цитирует специалиста Hoiuston Chronicle.

Харден выступает за «Хьюстон Рокетс» с 2012 года. В 2018 году он был признан MVP чемпионата. В минувшем сезоне он провёл в регулярном чемпионате 78 матчей, набирая в них 36,1 очка, собирая 6,6 подбора и совершая 7,5 передачи в среднем.

В нынешнем сезоне Харден смог реализовать только 10 из 42 бросков с игры в первых двух матчах регулярного чемпионата НБА.

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