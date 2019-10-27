Д'Антони: Харден немного потерял темп

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони считает, что лидер техасцев Джеймс Харден сможет вернуться на пик формы по ходу сезона.
«Джеймс Харден немного потерял темп. Каждый год он медленно вкатывается в сезон. В прошлом году это было даже медленнее, чем в этом. Но нет никаких причин беспокоиться. Он должен просто играть в баскетбол. Я не буду ничего говорить, он много дал нам в последние три сезона. Уверен, он решит свою проблему», — цитирует специалиста Hoiuston Chronicle.
Харден выступает за «Хьюстон Рокетс» с 2012 года. В 2018 году он был признан MVP чемпионата. В минувшем сезоне он провёл в регулярном чемпионате 78 матчей, набирая в них 36,1 очка, собирая 6,6 подбора и совершая 7,5 передачи в среднем.
В нынешнем сезоне Харден смог реализовать только 10 из 42 бросков с игры в первых двух матчах регулярного чемпионата НБА.
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