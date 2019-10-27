Риверс: «Клипперс» заслужили поражение от «Финикса»

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс выразил мнение, что его команда заслужила поражение от «Финикс Санз».



«Мы не сделали абсолютно ничего, чтобы выиграть этот матч. «Финикс» старался намного больше, игроки гораздо серьёзнее отнеслись к происходящему на паркете. Это касается каждого нюанса игры.



Они заслужили эту победу, а мы опаздывали буквально в каждом эпизоде. Нам не хватило скорости в нападении. Мы заслужили это поражение», — приводит слова Дока Ривера Yahoo Sports.



Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 130:122. В составе команды из Лос-Анджелеса Монтрезл Харрелл набрал 28 очков. Дабл-дабл из 27 очков и 10 передач оформил Кавай Леонард.