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23 очка Карри не спасли «Голден Стэйт» от разгрома в матче с «Оклахомой»

23 очка Карри не спасли «Голден Стэйт» от разгрома в матче с «Оклахомой»
Баскетбол / НБА 0

В первом матче игрового дня регулярного чемпионата НБА «Оклахома Сити Тандер» на домашней площадке переиграла «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева с первой четверти захватили инициативу в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 15 очков. Вторая четверть стала для «Уорриорз» ещё более провальной — в ней они уступили с разницей в 18 очков.

В третьем игровом отрезке гостям удалось немного выровнять игру, однако двенадцатиминутка осталась так же за «Оклахомой». Заключительный игровой отрезок превратился в формальность и остался за «Голден Стэйт». Итоговый счёт — 120:92 (35:20, 35:17, 35:31, 15:24).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деннис Шредер, набравший 22 очка. В составе гостей 23 очка набрал Стефен Карри.

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 92
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 22, Галлинари - 21, Жильжо-Александер - 19, Фергюсон - 13, Пол - 10, Диалло - 8, Адамс - 8, Ноэль - 6, Базли - 5, Надер - 3, Бертон - 3, Мускала - 2, Паттон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Грин - 10, Пэскелл - 10, Крисс - 10, Спеллмен - 9, Расселл - 6, Ли - 6, Пул - 6, Боумен - 5, Эванс - 4, Робинсон - 3
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