23 очка Карри не спасли «Голден Стэйт» от разгрома в матче с «Оклахомой»

В первом матче игрового дня регулярного чемпионата НБА «Оклахома Сити Тандер» на домашней площадке переиграла «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева с первой четверти захватили инициативу в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 15 очков. Вторая четверть стала для «Уорриорз» ещё более провальной — в ней они уступили с разницей в 18 очков.
В третьем игровом отрезке гостям удалось немного выровнять игру, однако двенадцатиминутка осталась так же за «Оклахомой». Заключительный игровой отрезок превратился в формальность и остался за «Голден Стэйт». Итоговый счёт — 120:92 (35:20, 35:17, 35:31, 15:24).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деннис Шредер, набравший 22 очка. В составе гостей 23 очка набрал Стефен Карри.
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