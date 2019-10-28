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Команда университета Мичигана выведет из обращения номер Дрэймонда Грина

Команда университета Мичигана выведет из обращения номер Дрэймонда Грина
Баскетбол / НБА 0

Университет «Мичиган Стэйт» выведет из обращения игровой номер форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, сообщает Clutch Points. Грин выступал в составе команды университета до выбора на драфте новичков Национальной баскетбольной ассоциации 2012 года. За Грином был закреплён 23-й номер. Церемония вывода номера из обращения пройдёт 3 декабря 2019 года.

Грин был выбран «Голден Стэйт» на драфте 2012 года под 35-м номером. В составе команды он трижды завоевал чемпионство в НБА: в 2015, 2017 и 2018 годах.

В прошлом регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Грин принял участие в 66 встречах, набирая 7,4 очка, собирая 7,3 подбора, а также совершая 6,3 передачи, 1,4 перехвата и 1,1 блок-шота за игру.

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