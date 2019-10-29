«Нью-Йорк» прервал серию поражений, победив «Чикаго»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Йорк Никс» на домашней площадке принимал «Чикаго Буллз» и выиграл со счётом 105:98 (15:33, 27:19, 30:28, 33:18). Для «Никс» эта победа стала первой в сезоне.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Дабл-даблами в составе победителей отметились: Бобби Портис (28 очков, 11 подборов), Ар Джей Барретт (19 очков, 15 подборов) и Джулиус Рэндл (13 очков, 14 подборов).

Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал Зак Лавин (21 очко). Дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил Уэнделл Картер.

В параллельном матче «Детройт Пистонс» дома обыграл «Индиана Пэйсерс» — 96:94 (33:25, 26:28, 19:18, 18:23). «Пэйсерс» потерпели третье поражение кряду.