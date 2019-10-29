«Нью-Йорк» прервал серию поражений, победив «Чикаго»
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Йорк Никс» на домашней площадке принимал «Чикаго Буллз» и выиграл со счётом 105:98 (15:33, 27:19, 30:28, 33:18). Для «Никс» эта победа стала первой в сезоне.
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Дабл-даблами в составе победителей отметились: Бобби Портис (28 очков, 11 подборов), Ар Джей Барретт (19 очков, 15 подборов) и Джулиус Рэндл (13 очков, 14 подборов).
Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал Зак Лавин (21 очко). Дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил Уэнделл Картер.
В параллельном матче «Детройт Пистонс» дома обыграл «Индиана Пэйсерс» — 96:94 (33:25, 26:28, 19:18, 18:23). «Пэйсерс» потерпели третье поражение кряду.
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 98
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Йорк Никс: Портис - 28, Барретт - 19, Нокс - 14, Рэндл - 13, Моррис - 10, Робинсон - 10, Эллингтон - 8, Пэйтон - 3, Нтиликина, Трир, Браздейкис, Дотсон, Гибсон
Чикаго Буллз: Лавин - 21, Картер - 20, Маркканен - 18, Янг - 15, Портер - 7, Уайт - 5, Арчидиаконоу - 5, Данн - 3, Корнет - 2, Саторански - 2, Харрисон, Гэффорд, Валентайн
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
96 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Детройт Пистонс: Вуд - 19, Драммонд - 18, Кеннард - 14, Браун - 11, Роуз - 10, Моррис - 8, Снелл - 8, Галлоуэй - 6, Фрейзер - 2, Мейкер, Томас, Михайлюк
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 21, Уоррен - 19, Тёрнер - 16, Брогдон - 15, Холидэй - 6, Макконнел - 6, Лиф - 6, Самнер - 5, Холидей, Сэмпсон, Макдермотт, Джонсон, Битадзе
- 29 октября 2019
-
04:52
-
00:27
-
00:20
- 28 октября 2019
-
23:27
-
22:51
-
21:04
-
19:52
-
18:51
-
17:09
-
15:40
-
14:50
-
13:49
-
12:45
-
11:20
-
10:06
-
08:52
-
07:29
-
05:39
-
05:20
-
04:05
-
01:05
- 27 октября 2019
-
22:56
-
21:42
-
20:54
-
19:58
-
18:51
-
17:22
-
16:40
-
15:00
-
13:47
-
12:43
-
11:45
-
10:35
-
09:36
-
07:59
Партнерский контент