Дабл-дабл Газоля помог «Торонто» обыграть «Орландо»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» обыграл «Орландо Мэджик». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 104:95.

В составе победителей дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Марк Газоль. Кайл Лоури набрал 26 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джонатан Айзек, который набрал 24 очка. Паскаль Сиакам записал в свой актив 24 очка.

Таким образом, «Торонто» одержал третью победу за последние четыре матча. «Орландо» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Торонто Рэпторс» встретится с «Детройт Пистонс», а «Орландо Мэджик» сыграет с «Нью-Йорк Никс».