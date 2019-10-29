Дабл-дабл Газоля помог «Торонто» обыграть «Орландо»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» обыграл «Орландо Мэджик». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 104:95.
В составе победителей дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Марк Газоль. Кайл Лоури набрал 26 очков.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Джонатан Айзек, который набрал 24 очка. Паскаль Сиакам записал в свой актив 24 очка.
Таким образом, «Торонто» одержал третью победу за последние четыре матча. «Орландо» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.
В следующем матче «Торонто Рэпторс» встретится с «Детройт Пистонс», а «Орландо Мэджик» сыграет с «Нью-Йорк Никс».
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
104 : 95
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Лоури - 26, Сиакам - 24, Ванвлит - 14, Ануноби - 12, Марк Газоль - 10, Ибака - 9, Пауэлл - 4, Маккоу - 3, Буше - 2, Дэвис, Холлис-Джефферсон, Джонсон, Томас
Орландо Мэджик: Айзек - 24, Фурнье - 18, Фульц - 13, Росс - 11, Огастин - 10, Амину - 7, Бамба - 5, Вучевич - 5, Гордон - 2, Картер-Уильямс, Берч, Ивунду, Фразьер
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